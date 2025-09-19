Ministerio del Interior informa sobre asesinato de miembro de la Policía Nacional Revolucionara

En horas de la mañana de este viernes fue encontrado el cuerpo sin vida del Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria, Leonel Mesa Rodríguez, de 62 años de edad, jefe de sector, con seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza, en el Consejo Popular La Reforma en el municipio Caibarién.

‎De acuerdo con información preliminar, el oficial se trasladaba de completo uniforme entre Remedio y Caibarién en la moto asignada, que también fue hallada al lado del cuerpo.

‎Las fuerzas del Ministerio del Interior de la provincia Villa Clara investigan el hecho para su total esclarecimiento y profundizan en informaciones iniciales.

‎Hechos repudiables como este tendrán siempre la respuesta contundente de las leyes revolucionarias y la condena unánime de nuestro pueblo que no permitirá jamás la impunidad ni el estímulo a la violencia.

‎El Ministerio del Interior expresa sus más sentidas condolencias a familiares y compañeros de este jefe de sector de nuestra gloriosa Policía Nacional Revolucionaria, quien con casi 24 años de servicio estuvo siempre en la primera linea de combate contra el delito y fiel defensor del orden interior.

Ministerio del Interior de la República de Cuba