Conmemora Villa Clara aniversario de los Órganos del Poder Popular

✍️📷 Mary García y Oscar Salabarría

Han pasado ya 50 años desde aquel 7 de noviembre de 1976, cuando en el histórico teatro La Caridad se instaló la primera asamblea en Villa Clara.

Desde entonces, la creación de los Órganos del Poder Popular cambió para siempre la manera en que el pueblo ejerce y planifica su destino.

Hoy, en el marco del Consejo Provincial Solemne por el 50 Aniversario de los Órganos del Poder Popular, es imposible no sentir una profunda gratitud hacia los miles de hombres y mujeres que, a lo largo de estas cinco décadas, han tenido el honor y la responsabilidad de representar al pueblo y hacer suyas las demandas de la comunidad.

Durante este encuentro, marcado por el lema «Honor a quien honor merece», la gobernadora de Villa Clara y diputada a la Asamblea Nacional, Milaxy Sánchez Armas, dedicó palabras de agradecimiento a quienes han sido el sostén de esta obra.

«Con la sencillez que caracteriza el quehacer de la Revolución, el reconocimiento para todos los que han formado parte de estas estructuras, incluyendo el paso trascendental de 2019, cuando se instituyó el Gobierno Provincial tras la extinción de la anterior estructura», dijo.

«Ellos han sido el cimiento silencioso de nuestra sociedad y los verdaderos puentes entre las demandas ciudadanas y las decisiones que impulsan el desarrollo local», concluyó.

A 50 años de aquel primer paso, el Poder Popular en Villa Clara sigue latiendo en el corazón de su gente.

En este Consejo Provincial Solemne se rinde homenaje a quienes sembraron la semilla de la participación y se asume la promesa firme de seguir construyendo la Cuba que soñamos.

Porque la historia se escribe entre todos, el legado de estas cinco décadas es, sin duda, la certeza de que sabremos cuidar, defender y engrandecer la patria que hemos forjado con tanto sudor y dignidad.