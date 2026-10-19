Condena Presidente cubano maniobra contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz
La repudiable acción contra el General de Ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico.
Raúl es Raúl, y ante cada afrenta a su figura siempre encontrarán la determinación de un pueblo a defender a la Revolución.
Esa maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba merece nuestra firme condena.
Forma parte del afán agresivo y responde los tropiezos al intentar justificar el Bloqueo y el castigo colectivo contra nuestro pueblo.
✍️Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba.
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