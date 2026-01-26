Ciclista Arlenis Sierra regresa feliz al circuito tras su pausa por maternidad

Tras una pausa debido a la maternidad, la destacada ciclista cubana Arlenis Sierra reapareció a buen ritmo con su escuadra Movistar en el III Challenge Femenino de Mallorca, que concluye este lunes.

En la fuerte primera etapa de 128.8 kilómetros, la antillana contribuyó al trabajo de conjunto que benefició a su compañera, la suiza Marlen Reusser, para asegurar el segundo lugar, con igual tiempo de 3:12.33 horas que la francesa Maeva Squiban (UAE-ADQ), ganadora.

Otras dos, Mareille Meijer y Liane Lippert, se colocaron en los lugares 13 y 17, en ese orden, y la manzanillera ocupó el 28 como parte de un lote que tomó la vanguardia en el kilómetro 50 y a falta de cinco se lanzó loma arriba en busca de la meta y el trofeo Marratxi-Felanitx.

Este domingo, en otra fecha de fuertes ráfagas de viento, la labor de Arlenis volvió a ser notoria, pero con mejores frutos, pues cruzó sexta la meta luego de un impulso letal y Movistar dominó la segunda etapa por intermedio de la británica Cat Ferguson.

En el km 83 de los 134.8 recorridos su escuadra y la UAE-ADQ neutralizaron una peligrosa escapada, impusieron elevado pedaleo que dispersó el grupo y solo quedaron delante 16 corredoras.

Entre ellas Arlenis, quien en el embalaje “arrastró” a Ferguson y esta completó aquel impulso final con más rapidez que la francesa Clara Coponi (Lidl Trek) y la neerlandesa Sofie Van Rooijen (UAE-ADQ), quienes completaron el podio.

La triunfadora agradeció el excelente trabajo de la antillana en toda la carrera y el cierre espectacular que propició una segunda fecha consecutiva de visita al estrado del prestigioso elenco, que se alzó con el Trofeo Llucmajor.

Para este lunes está prevista la tercera y última etapa, a la distancia de 108.2 kilómetros con meta en la exigente geografía de Mon Port.

(Tomado de Jit)