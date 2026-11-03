Apuesta Etecsa por la transición energética

✍️📷 Yiliainelys Valdés

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) consolida su estrategia para garantizar la estabilidad y calidad de sus servicios ante el complejo escenario energético que atraviesa el país.

El ingeniero Roberto Pérez Morales, director territorial de la entidad en Villa Clara, informó que, actualmente, la provincia cuenta con instalaciones de sistemas fotovoltaicos en 45 territorios.

Asimismo, adelantó que próximamente se incorporarán otros cinco enclaves que se encuentran en fase de montaje: La Esperanza, Ranchoveloz, Sierra Morena, el Consejo Popular Base Aérea en Santa Clara y la radiobase del Cuerpo de Bomberos en Caibarién.

Pérez Morales añadió que el plan de desarrollo prevé llegar a siete sitios adicionales antes de concluir el año, lo cual permitirá alcanzar entre el 50% y el 55% de las líneas fijas protegidas mediante Fuentes Renovables de Energía (FRE).

El uso de la energía solar en nodos críticos de comunicación representa un paso indispensable para asegurar la conectividad institucional, comercial y residencial en Villa Clara, garantizando así la continuidad de los servicios en cualquier circunstancia.

Con esta transformación tecnológica, ETECSA no solo mitiga el impacto de las interrupciones del servicio eléctrico en la vital red de abonados, sino que ratifica su compromiso con la transición energética sostenible.