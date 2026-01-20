Aprueba Xi Jinping nueva ronda de ayuda de la República Popular China a Cuba

El Presidente de la República Popular China y Secretario General del Partido Comunista de China, Xi Jinping, aprobó una nueva ronda de ayuda a Cuba que incluye una asistencia financiera emergente valorada en 80 millones de dólares para la adquisición de equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes que tiene el país, y un donativo de 60 000 toneladas de arroz.

Así lo informó el embajador en Cuba de la hermana nación asiática, Hua Xin, al Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien lo recibió en la tarde de este martes en el Palacio de la Revolución.

El diplomático transmitió al Jefe de Estado que había recibido en la mañana de esta jornada la instrucción de su gobierno de trasladar esta información a la parte cubana.

Hua Xin refirió los encuentros sostenidos en los últimos días entre las autoridades de ambos países, como las mantenidas entre el miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el enviado especial de China para Asuntos América Latina y el Caribe, Qiu Xiaoqi.

El Jefe de la misión diplomática también reseñó los encuentros que ha mantenido con el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y el compañero Carlos Miguel Pereira, director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería, donde abordaron la situación económica y el estado del sistema electroenergético nacional que enfrenta Cuba hoy debido al bloqueo, información que trasladó a su gobierno.

Hua Xin comentó sobre la decisión del liderazgo de la hermana nación, de modificar las modalidades en que se estaban desarrollando los proyectos de los donativos de 200 MW en energía solar fotovoltaica y la entrega de 5 000 kit de paneles solares fotovoltaicos para viviendas aisladas, por lo que se ha determinado, en acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, fijar una empresa ejecutora.

Al recibir al jefe de la misión diplomática, Díaz-Canel Bermúdez le extendió los más cálidos saludos en este nuevo encuentro y subrayó la intensa actividad que está realizando el embajador chino en nuestro país por estos días, incluyendo el acto de entrega, este lunes, de la primera parte de un donativo de arroz aprobado anteriormente por la República Popular China.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República ponderó el estado de los vínculos bilaterales e hizo énfasis en el desarrollo de la Fase Cuatro del programa de transformación digital que se realiza con apoyo chino, todo lo que se ha alcanzado en el proyecto para la televisión en alta definición y otras tecnologías en las que se ha avanzado.