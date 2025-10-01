Visitó Díaz-Canel central termoeléctrica de Nuevitas

✍🏻 Presidencia de Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, visitó este miércoles la central termoeléctrica “10 de Octubre”, en el municipio camagüeyano de Nuevitas, como parte de los recorridos que realiza por las centrales térmicas del país para evaluar la marcha del programa de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La CTE camagueyana dispone actualmente de dos unidades: la 5 que tributa 60 megawatts, y la 6 que aporta 95, ambas trabajan con crudo nacional. La planta tiene limitada su capacidad de generación que es de 220 MW.

Para noviembre el bloque 5 debe entrar en mantenimiento parcial ampliado, según afirmó el ingeniero Jorge Luis Maceira Esteva, director de la “10 de Octubre”, lo que permitirá recuperar capacidades de generación allí. Esto como parte del Programa de Gobierno en marcha.

Durante el recorrido se constató que la imposibilidad de adquirir piezas de repuesto por causa del bloqueo de EE.UU. a Cuba ha desafiado la inteligencia y la capacidad innovadora de los 650 trabajadores que integran la plantilla de la conocida como la termoeléctrica de Nuevitas.

En diálogo con sus trabajadores, el mandatario reconoció que “aquí las personas están trabajando duro y existe una actitud tremenda”.