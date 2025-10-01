En Villa Clara, programa de rehabilitación de centros de salud

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Villa Clara sostuvieron un encuentro con entidades, organismos, empresas y formas de gestión no estatal para desarrollar un programa de rehabilitación de los principales centros asistenciales de la provincia.

Durante el encuentro, la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa, explicó la necesidad y la urgencia de mejorar la infraestructura constructiva de los hospitales y sus áreas aledañas para contribuir a una mejor organización de los servicios hospitalarios.

Se ejecutaran acciones de reparación y mantenimiento en el Hospital Materno Mariana Grajales, en el Clínico- Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, en el Pediátrico José Luis Miranda, en el Oncológico Celestino Hernández Robau, así como en el hospital psiquiátrico y en el Centro Psicopedagógico Freddy Maymura.

En el caso del Arnaldo Milián, próximo a cumplir sus 35 años de creado, serán rehabilitadas 32 salas; se recuperarán 6 salones y se ejecuta una inversión ascendente a 75 millones de pesos destinados a la construcción de un nuevo cuerpo de guardia. Estas acciones involucran a numerosas empresas estatales y varias formas de gestión no estatal, cada una responsable de un servicio determinado.

Esta iniciativa de rehabilitación forma parte del programa de actividades en saludo a un nuevo aniversario de la Revolución y al centenario del natalicio del Comandante en Jefe, así como al programa de trabajo «Villa Clara con Todos».