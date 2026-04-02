Participa Presidente en Parada Juvenil Antiimperialista “Aquí, con Fidel”

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, asiste hoy a la Parada Juvenil Antiimperialista “Aquí, con Fidel”, convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), en saludo a la conmemoración de sus aniversarios fundacionales.

Acompañan al mandatario los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización; y Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, junto a otros dirigentes del Partido, el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

El desfile sobre ruedas, destaca la resistencia de las nuevas generaciones frente al bloqueo y su compromiso con la Patria, reafirmando la voluntad indoblegable del pueblo cubano frente al cerco económico.

Con la fuerza de sus voces y la energía de sus pasos, pioneros y jóvenes demostrarán que ninguna adversidad podrá quebrar la fe en la Revolución ni la confianza en el socialismo.

La jornada cuenta además con la participación de estudiantes, jóvenes y trabajadores de la capital, quienes ratificarán que las banderas de la Revolución seguirán en alto, sostenidas por la convicción de que el futuro de Cuba se construye con dignidad, unidad y resistencia creadora.

La Parada Juvenil Antiimperialista “Aquí, con Fidel” forma parte de las actividades por el aniversario de la OPJM y la UJC, y será expresión de continuidad histórica, donde las nuevas generaciones proclamarán que la obra revolucionaria se defiende con ideas, cultura y compromiso.

(Tomado de ACN)