Medicuba Suiza impulsa estimulación para niños con autismo en Villa Clara

Gracias al proyecto internacional Medicuba Suiza, Villa Clara avanza en la estimulación integral cognitiva y neurosensorial para niños con trastornos del espectro autista (TEA), alternativa que ha posibilitado la atención especializada de más de 100 menores de edad del territorio desde septiembre de 2025 hasta la fecha.

Addys Pérez Fernández, jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Pediátrico Provincial José Luis Miranda en la central geografía, explicó a la ACN que esta iniciativa ha tenido un alto impacto en la calidad de la asistencia, pues facilitó recursos y tecnologías que han permitido iniciar terapias desde la primerísima infancia para lograr mayores y más acelerados avances.

La especialista destacó la acogida positiva de las familias, ya que “la mejoría es impactante y los padres están muy contentos con el proceso, porque mientras más rápido se inicia el tratamiento, mayor es la posibilidad de avance”.

Por su parte, la licenciada Clara Medina López, psicopedagoga del equipo, declaró que esta iniciativa complementa el trabajo integral con los pacientes.

“Monitoreamos junto con las escuelas las estrategias para atender a estos pequeños; resulta muy satisfactorio cuando logramos ayudar sin necesidad de medicamentos, solo con estimulación y asesoría constante”, expresó.

Laritza Cruz Batista, madre de una menor con TEA atendida en la consulta ubicada en la Clínica del Adolescente de Santa Clara, reconoció la importancia de estos servicios.

“La estimulación ha cambiado la vida de mi hija, ahora se comunica mejor y la familia ha aprendido a manejar las situaciones de forma efectiva y afectiva”, manifestó.

Pérez Fernández detalló que el equipamiento recibido incluye pelotas terapéuticas y otros materiales para la estimulación neurosensorial; “esto se ha implementado en la Clínica del Adolescente, donde tenemos un local vinculado específicamente a este programa”.

La jefa del servicio informó que durante esta semana se realizarán actividades especiales por el Día de la Concientización del Autismo, celebrado hoy 2 de abril por iniciativa de la Organización de Naciones Unidas desde 2007.

“Festejamos con un programa que incluye el apoyo de instituciones culturales, deportivas y el centro recreativo El Mejunje, que nos acogió como familia desde el año anterior”, comentó.

El proyecto Medicuba Suiza trabaja en varias provincias del país para la atención a los trastornos del neurodesarrollo y Villa Clara fue seleccionada como una de las sedes por su trayectoria en el manejo de estos padecimientos.

Desde principios del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la estimulación temprana resulta clave para mejorar el pronóstico en niños con TEA; de ahí la importancia de ganar en responsabilidad y celeridad para atender esta condición mediante la intervención multisectorial con el rol protagónico de la familia.