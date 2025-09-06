Dupla cubana triunfa en Copa Victoria de Voleibol de Playa

Los cubanos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo se alzaron este sábado con la Copa Victoria 2025 de voleibol de playa, disputada en Minsk, capital de Bielorrusia, para continuar su buen rendimiento en torneos de territorios euroasiáticos.

El tándem caribeño se impuso sin contratiempos a la dupla del club Dínamo integrada por Lyamin y Gusev, con parciales corridos de 21-18 y 21-12, informa el colega Luis Izquierdo, de Radio Rebelde, en su perfil de Facebook.

Díaz y Alayo llegaron invictos a esa instancia tras vencer cerradamente en semifinales a los rusos Oleg Stoyanovsky e Ilya Leshukov, en choque que se extendió a tie break y con marcadores de 23-21, 12-21 y 15-10.

Oleg e Ilya fueron los que más resistencia impusieron a los antillanos, quienes antes de este encuentro marchaban frente a ellos con récord de una victoria y dos reveses en fases correspondientes a la Liga Rusa de Voleibol de Playa 2025.

Stoyanovsky atesora oro mundial en 2019 y plata olímpica en Tokio 2020, y Leshukov exhibe preseas en el Pro Tour Mundial de 2018 y 2019, y plata en el campeonato europeo de ese último año.

Los cubanos ganaron 2-0 en cuartos de final (21-19, 21-17) a Dmitry Veretyuk y Fedor Sabaev, del club Obninsk, a quienes también habían vencido en tres paradas de la liga rusa.

Sus otros dos triunfos fueron en la eliminatoria de grupos, sobre Myskiv y Sivolap, del Prosneg de Moscú, por 2-0 (21-18, 21-15), y ante Ivanov y Arkhipov, del Dínamo, también con parciales corridos (21-17, 21-16).

Ambas duplas fueron igualmente derrotadas por ellos en paradas del campeonato ruso.

Luego de este torneo, organizado por Rusia y Bielorrusia, los alumnos de Francisco Álvarez Cutiño estarán presentes el próximo fin de semana en la gran final de la liga rusa.

Suman tres medallas de oro (abiertos de Moscú y de Bernaul, y en la fase en Isla de Sajalín), plata en la Copa Rusia y bronce en la manga con sede en Nopvy Urengoy.

El principal objetivo de este año es el Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, del 14 al 23 de noviembre venideros.

(Tomado de Jit)