Díaz-Canel se reunió con representantes del sector privado cubano

✍️Leticia Martínez Hernández/Granma

📷Estudios Revolución

intermedios de dirección, motivados a veces por el desconocimiento de las 176 transformaciones económicas y sociales recién aprobadas.

Igualmente presentaron nuevos proyectos de negocios y pusieron al tanto a la dirección del país sobre programas sociales que desarrollan en sus comunidades; explicaron prioridades como el cambio de matriz energética en sus negocios para no detener producciones; y abogaron por ser considerados parte del entramado empresarial cubano, en el desafío colectivo de sacar al país adelante.