Laboran eléctricos de Villa Clara en la provincia Granma tras el paso de Melissa

Cinco brigadas de linieros eléctricos de la provincia de Villa Clara laboran desde hace 24 horas, prácticamente de manera ininterrumpida, en la hermana provincia de Granma, territorio oriental muy afectado tras el paso del poderoso huracán Melissa.

El grupo de 62 profesionales, bajo el mando del Ingeniero Eduardo Pérez Reyes, director de la Empresa Eléctrica en nuestro territorio, han llegado a suelo bayamés para solucionar, en el menor tiempo posible, los cuantiosos daños provocados por el fenómeno meteorológico en la infraestructura de generación y transmisión de energía allí.

En ese sentido, el restablecimiento del servicio eléctrico en la subestación Polígono 110-13,8 kV, donde cinco estructuras habían caído al suelo, constituyen una de las labores más difíciles que enfrentan los especialistas villaclareños, equipados con tres carros de servicio y la asistencia además de personal médico como acompañamiento permanente.

El contingente del centro del país llegó a Granma con la firme convicción expresada a las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial de Villa Clara, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente, con quienes intercambiaron en su despedida, de no retornar a casa mientras su experiencia sea necesaria para ayudar a los hermanos del oriente cubano.