Concierto único de Amaury Pérez en el Longina

✍🏻 Leonor Esther Martínez/ CMHW

📸Francisnet Díaz Rondón/Vanguardia

Amaury Pérez Vidal, Premio Nacional de Música 2025, ofreció un concierto este jueves en la noche en el centro cultural “El Mejunje” como invitado especial a la trigésima edición del Festival de trovadores “Longina”.

En su conversación franca y espontánea, el también fundador del movimiento de la Nueva Trova comentó a la radio que el de este 8 de enero marca el punto de partida de la gira que emprenderá durante todo el año por la isla.

Modestamente —dijo— porque a sus 72 años ya no tiene la ligereza de antaño, pero recordará en cada uno canciones muy queridas como “Acuérdate de abril”, “Encuentros”, “Con dos que se quieran”, por citar algunas, pues son favoritas en su repertorio y reclamadas por el público nacional e internacional. «Es la misma selección que llevé en el 2025 a varios países y aquí será igual».

Cuando el Comité organizador del evento lo invitó a la edición 30 del Festival “Longina”, enseguida precisó que sería en el centro cultural “El Mejunje”: «le había prometido a Ramón Silverio años atrás en el programa televisivo “Con dos que se quieran” que cuando volviera a hacer conciertos vendría al centro que dirige y eso me hace sentir más orgulloso.

«Admiro este lugar que fue el primero en el país donde la aceptación y la libertad se hicieron patente y para mí eso es muy importante. No hablo de un sitio de tolerancia —el que tolera se siente por encima— ; hablo de la aceptacion».

En otro momento, Amaury recordó los tantos años de amistad que lo unen a Silvio desde los años 70, «el cantautor en jefe, como me gusta decirle».

Por vez primera Amaury es invitado a una edición del Festival de trovadores: «dije que sí enseguida y lo hubiera hecho igual sin el Premio Nacional de Música, del que estoy muy agradecido porque me lo otorgaron colegas, prestigiosas figuras de la música cubana.