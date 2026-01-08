Cinco republicanos se unen a demócratas para aprobar resolución que restringe acciones militares de Trump contra Venezuela

Este jueves, el Senado de Estados Unidos asestó un revés a la Casa Blanca al aprobar una resolución destinada a prohibir el uso de las fuerzas armadas contra Venezuela sin una autorización expresa del Congreso. La iniciativa, presentada como respuesta a las recientes agresiones a la soberanía venezolana y al secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro, fue ratificada con 52 votos a favor y 47 en contra.

La votación representa una significativa crítica bipartidista a la autoridad en política exterior del presidente Donald Trump y sometió a prueba la disciplina del Partido Republicano.

Cinco senadores republicanos –Rand Paul (Kentucky), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Todd Young (Indiana) y Josh Hawley (Missouri)– rompieron filas para unirse al bloque demócrata y respaldar la medida. También sumó su apoyo el senador demócrata John Fetterman (Pensilvania), quien previamente había manifestado reservas.

Copatrocinada por el senador Rand Paul, la resolución exige específicamente que el presidente ponga fin a las hostilidades estadounidenses contra Venezuela y busca reafirmar el papel constitucional que corresponde al Congreso en materia de declaración de guerras.

Aunque su naturaleza no es vinculante de forma inmediata, su aprobación envía un mensaje político de gran peso sobre la intención del Senado de imponer restricciones y ejercer supervisión.

Tras la votación, el senador demócrata por Nueva Jersey, Andy Kim, expresó en la red social X: “El Senado acaba de aprobar una votación bipartidista que refleja una profunda preocupación por las continuas acciones militares de Trump con respecto a Venezuela. Los estadounidenses no quieren que ‘controlemos’ Venezuela y merecen que se escuche su voz”.

Mientras en Washington se debaten estos límites a la acción ejecutiva, desde Caracas se ha reafirmado de manera contundente la soberanía nacional. Venezuela ha sostenido consistentemente que su política exterior y su seguridad interna son asuntos de exclusiva competencia de su pueblo y gobierno, no sujetos a decisiones o imposiciones de parlamentos extranjeros.

(Con informacion de TeleSur)

