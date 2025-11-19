Cargando ahora
Celebra Villa Clara Día de la Cultura Física y el Deporte

Desde el Prado de Ranchuelo, este 19 de noviembre se celebró el Acto Provincial por el Día de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación, una fecha que desde 1985, reconoce la importancia de la cultura física y el deporte como conquistas del pueblo cubano.

La jornada inició con la colocación de una ofrenda floral por Glorias Deportivas e Hijos Ilustres de este municipio, al tiempo que se reconocieron atletas, activistas, entrenadores e instituciones que sostienen el legado del deporte en este territorio.

De tal modo, Ranchuelo se convirtió en epicentro de la celebración provincial por el Día de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación, con la defensa de una práctica sana y masiva del deporte.

Presidieron este acto las máximas autoridades del INDER en la provincia y el municipio.

