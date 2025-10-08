Avanzan trabajos de rehabilitación en Hospitales de Villa Clara

✍🏻 Henry Omar Pérez/ ACN

Con buen ritmo avanza el programa de rehabilitación integral de dos importantes instituciones villaclareñas el Hospital Psiquiátrico Provincial «Aniversario Dr. Luis San Juan Pérez» y el Hospital Provincial Gineco-Obstétrico Universitario «Mariana Grajales», donde un grupo de empresas estatales y nuevas formas de gestión no estatal asumen las labores constructivas.

Estas obras impactan directamente en la atención médica especializada. El Hospital Psiquiátrico, un centro de referencia crucial no solo para Villa Clara, sino también para las provincias de Cienfuegos y Sancti Spíritus, dispone de 281 camas y alberga la única sala en el país dedicada específicamente a la deshabituación alcohólica.

Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia explicó la trascendencia de estas labores: Estamos transformando no solo estructuras, sino vidas,este hospital es un pilar fundamental para la salud mental, y su renovación integral es un claro reflejo de nuestro compromiso inquebrantable con un sistema de salud inclusivo y profundamente humano, afirmó Morfa González.

Paralelamente, el Hospital «Mariana Grajales», con una capacidad de 299 camas y un meritorio índice de mortalidad materna de cero, está experimentando una profunda renovación en su unidad quirúrgica. Este proyecto incluye la modernización de cuatro salones operatorios de última generación, así como las áreas de recuperación, parto y preparto, asegurando entornos óptimos para la atención a madres y neonatos.

Reinier Dumenigo Lima, director de la Mipyme Construcciones Curbelo-Reinier, empresa a cargo de parte de los trabajos, declaró en exclusiva a la ACN: Nuestra misión es entregar una infraestructura impecable que sirva de sólido respaldo a la valiosa labor médica.

Cada detalle cuenta cuando se trata de salvar vidas y garantizar el bienestar de las pacientes.

Las obras, ejecutadas con meticulosa atención, aseguran entornos seguros, funcionales y confortables para madres y recién nacidos concluyó.

Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de Villa Clara explicó: el impacto directo de estas iniciativas eleva la calidad en la atención a los pacientes,la transformación del ‘Mariana Grajales’ tiene que ser un ejemplo, aquí cada objeto de obra tiene que tener calidad, pero también tenemos que contribuir al cuidado de todo cuánto hagamos.

Estas obras, impulsadas por el talento y la dedicación de nuestras empresas locales, demuestran que aún en medio de las dificultades tenemos muchas reservas y podemos hacer más por nuestro pueblo concluyó la Gobernadora.

Las intervenciones en curso buscan optimizar sus espacios terapéuticos y elevar los estándares higiénico-sanitarios, elementos fundamentales para la recuperación de sus pacientes.