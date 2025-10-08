Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas informa sobre Caminata por La Ruta del Che

✍🏻UCLV

La Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas informa que, debido a las condiciones meteorológicas que pronostican una alta probabilidad de lluvias en las próximas horas, se suspende la Caminata por La Ruta del Che.

Esta decisión se toma con el objetivo de proteger la seguridad y bienestar de estudiantes y profesores que participarían en la actividad.

Recuerde mantenerse informado a través de nuestros canales oficiales.