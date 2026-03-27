Villa Clara: Impulsan proceso inversionista en sector de la salud

📸✍🏻Oscar Salabarría/CMHW

Las acciones forman parte del proceso inversionista que tiene lugar en centros clave del sector de la salud en la provincia, y están dirigidas por las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

En la Empresa Mecánica Fabric Aguilar Noriega, de Santa Clara, están a punto de concluir las nuevas campanas para la cocina central del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro, de Villa Clara.

Conscientes de su aporte al principal centro asistencial de la provincia, estos hombres y mujeres trabajan en esta tarea sin mirar el reloj.

Asimismo, fuerzas del Ministerio del Turismo en esta región central tienen a su cargo la reposición del mobiliario clínico en varias salas del Milián.

Por otra parte, la Empresa Provincial de Transporte ha devuelto confort y belleza a un servicio tan sensible como el del área 9 del Hospital Psiquiátrico Doctor Luis San Juan Pérez.

En las últimas horas, trabajadores de la UEB Transmetro de Villa Clara donaron ventiladores, burós y pintura; además, repararon la totalidad de las puertas y ventanas, y repusieron luminarias y llavines, brindando seguridad y cultura del detalle a cada cubículo.

Todas estas acciones forman parte del proceso inversionista que tiene lugar en centros clave del sector de la salud en la provincia, y están dirigidas por las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio.