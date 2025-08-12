Verbena de la Calle Gloria, una de las tradiciones más antiguas de Santa Clara

Dalia Reyes Perera CMHW

Con la presencia de Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; comenzó la tradicional Verbena de la Calle Gloria, que llega hoy a su centenario y que fue rescatada en el 300 aniversario de Santa Clara, hace 36 años.

Asistieron igualmente al tradicional festejo Dilky Ponce Expósito y Osmani García López, máximas autoridades políticas y gubernamentales de Santa Clara, respectivamente.

El Septeto Cubanacán, la Banda Provincial de Conciertos y el Quinteto Criollo amenizaron el inicio de esta celebración, junto a otras agrupaciones del patio, conmemoración que también se prestigió con la presencia de una de las figuras simbólicas de esta ciudad, la eminente investigadora, historiadora y promotora cultural Marta Anido, quien a sus 94 años, concurrió a la celebración.

La Verbena es una fiesta patronal de origen hispano, donde se funden las serenatas, los juegos tradicionales, la tómbola (rifas de ferias), la música y las tradiciones culinarias, un aire de fiesta que recuerda a la Patrona de la ciudad, Santa Clara de Asís, venerada por los bomberos.

Osmani García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, transmitió una felicitación al pueblo y convocó a mantener viva esta tradición, «porque un pueblo sin historia es una casa vacía, y de ahí la importancia de mantener vivas estas tradiciones populares, hoy se acercarán a festejar nuestra Verbena, así es nuestro pueblo, así es nuestra villa gloriosa, ¡Que se haga la Verbena desde la calle de la Gloria en este Centenario!», exclamó.

Por su parte, Heidy Águila Zamora, historiadora de Santa Clara, se refirió a la revitalización de esta fiesta desde el año 1989, asumida con mucha pasión por los santaclareños como parte de su idiosincrasia, y atemperada según los momentos históricos por los que ha transitado.

También se disfrutó de la oferta del vino de tamarindo, auténtico de la ciudad, música de agrupaciones del patio, mientras que un grupo de vecinos destacados de esa zona fueron agasajados, también por su contribución a esta hermosa fiesta de pueblo.

Felipe Rodríguez Moya, Emilia Teresita Rodríguez Yera, y María Hortensia son habitantes de la calle emblemática, aledaña al Parque Vidal y declararon a la radio su honda satisfacción por esta fiesta vinculada al arraigo popular.

El desfile llegó hasta el final de la Calle Gloria, con opciones culturales, recreativas y gastronómicas, y muchos, como Marta Anido, también recuerdan que, por coincidencias históricas, también junto a esta hermosa tradición, Santa Clara espera justamente a las 12 de la noche el aniversario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, otro motivo más para brindar por la felicidad y amor del pueblo.

Escuche otros pormenores en el reporte de Leonor Esther Martínez, sobre esta fiesta con diversas iniciativas culturales.