Venezuela derrota a Italia y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela derrotó la noche de este lunes a Italia con un marcador de 4-2 en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, con este resultado la selección venezolana clasifica por primera vez a la gran final, donde se enfrentará a la novena del anfitrión Estados Unidos (EE.UU.).

En la semifinal que se llevó a cabo en el LoanDepot Park de Miami, Florida, la selección de Venezuela consiguió remontar el marcador ante la novena europea.

La primera carrera la anotaron los italianos por medio del jardinero de los Astros de Houston, Zach Dezenzo, quien fue impulsado por un hit del receptor J.J. D’Orazio, italiano de origen venezolano, en la parte baja del segundo inning.

Italia consiguió otra carrera con un batazo de Dante Nori, de los Filis de Filadelfia, que aprovechó Jac Caglianone, de los Reales de Kansas City, para llegar al home plate.

La vinotinto acortó la desventaja en la alta de la cuarta entrada con un jonron solitario de Eugenio Suárez.

Los venezolanos consiguieron un rally de tres carreras en la parte alta de la séptima entrada, y lograr la remontada en el marcador, para darle alegría a la afición que asistió al estadio.

El marcador ya no se movió en la octava y la novena entradas, con lo que Venezuela selló su pase a la gran final contra Estados Unidos en un duelo que tendrá lugar este martes 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami.

(Con información de Telesur)