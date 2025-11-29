Varadero acoge hoy noche cubana de boxeo

Nueve peleas, siete de ellas con presencia de pugilistas cubanos, matizarán el cartel profesional de boxeo que esta noche promete avivar pasiones en el hotel Meliá Internacional, una de las instalaciones más emblemáticas en esta ciudad balneario.

De la mano de la empresa promotora Agon Sports, la velada prevé la disputa de cuatro fajas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), entre ellas las continentales que dirimirán Erislandy Álvarez, en los 63.5 kilogramos (kg) y Lázaro Álvarez (61.3 kg), dos de las mayores atracciones del programa, que incluye el debut de cuatro nacionales y dos pleitos entre peleadores foráneos.

El cienfueguero Erislandy, as olímpico de París 2024 e invicto en el profesionalismo en cinco presentaciones, defenderá la diadema continental ante el mexicano Rogelio Jiménez, mientras el pinareño Lázaro, triple monarca del orbe en el amateurismo, hará lo mismo frente al también representante de México Raúl Hernández.

Otros combates por cetros involucrarán a Yusnier Sorsano, quien peleará por la faja Federlatin de las 154 libras ante el argentino Nicolás Verón; el marroquí asentado en España Moussa Gholam y el argentino Nicolás Nahuel Botelli, sostendrán un pulso por el título Continental Oro América (58.9 kilos).

Los otros cubanos inscritos para la cartelera tendrán sus estrenos a esta instancia en duelos a seis asaltos, incluido el subtitular universal de Taskent 2023, Saidel Horta (51,7 kg), y el número tres allí y en Liverpool 2025, Alejandro Claro (50,8 kg), rivales del dominicano Misael Vázquez (18-5-1) y el argentino Mauro Liendro (11-10-0), en ese orden.

Completan el grupo, Nelson Williams (90,7 kg), quien cruzará golpes con el dominicano Jankelly Rodríguez (4-0-0), y Keylor García (79,3 kg), rival del colombiano Armando Fontela (4-3-0).

La noche cubana de boxeo, prevista para comenzar a las 19:00, hora local, sumará otra porfía entre visitantes, la del alemán Malek Semmo (2-0-0) y el venezolano Julio Pérez (2-0-0).