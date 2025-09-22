Nuevos equipos en Central eléctrica Full oíl “Calabazar de Sagua

Conocedores de la difícil situación energética que enfrenta el país y en busca de mejorar la eficiencia, los trabajadores de la Central eléctrica Full oíl “Calabazar de Sagua”, de Encrucijada, trabajan aceleradamente en el cambio de los radiadores de los 8 motores de la Estación.

Un intenso movimiento reina en la estación Full Oíl de Calabazar de Sagua, la cual genera alrededor de 11 mega watts /hora de los 13 del diseño original, lo que está relacionado con el desgaste natural de sus equipos tras cerca de 18 años de explotación.

El grupo electrógeno cuenta con 8 motores de 1700 caballos de fuerza, los que generaban en sus inicios 1,7 mega watts cada uno.

Una solución considerada acertada por los especialistas es cambiar los radiadores de recirculación de agua de los motores por unos de mayor tamaño de 16 kilos, en sustitución de los originales que son de 8, con lo que se espera una mejoría considerable de la eficiencia de los equipos.

Justo Hernández Ruíz, Especialista principal de Operaciones de la Estación, declaró: “Se ha visto la respuesta positiva, tanto de los trabajadores del grupo como los compañeros de la dirección de la UEB que se han volcado en nuestro apoyo, y se ha trabajado fuerte, ya los 8 radiadores están armados, con todas las piezas puestas y existen dos en proceso de montaje, los que están ya encima de los contenedores, en fase de pruebas”.

Varias brigadas de mantenimiento provenientes de la ciudad de santa Clara prestan apoyo en la difícil encomienda, en la que están implicados todos los trabajadores de la Estación.

Según Hernández Ruíz, el montaje se realiza al mismo tiempo en que la entidad no ha detenido sus aportes de energía a la Sistema Electro energético nacional: “Laboramos con el montaje de los radiadores en dos motores, pero los otros seis continúan tributando energía eléctrica, es así, luego, cuando estos se incorporen, continuaremos el montaje con otros dos, la operación combinada con la producción de corriente, porque en estos momentos, con la situación energética del país, no podemos detener la producción de corriente”, finiquitó el directivo.