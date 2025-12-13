Inicia el XI Pleno del Comité Central con la mirada en asuntos cardinales de la economía cubana

Encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, inició en la mañana de este sábado el XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Este encuentro, que se realiza mediante videoconferencia con las autoridades políticas de los territorios, tiene como propósito analizar importantes temas relacionados con la vida socioeconómica y política de la nación.

Uno de los puntos principales de la agenda será la evaluación del cumplimiento del Programa de Gobierno, cuyo objetivo es corregir distorsiones en la economía y reimpulsar el desarrollo del país. Este programa ha sido sometido a un proceso continuo de estudio y debate desde el 15 de noviembre y continuará hasta el 30 de diciembre, con la participación activa de todas las organizaciones de base del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y la Federación Estudiantil Universitaria.

El Pleno también abordará los objetivos y metas del Plan de la Economía para el 2026, así como el análisis del proyecto del Presupuesto del Estado para el próximo año.

Entre otros temas relevantes, se discutirá sobre los daños causados por el huracán Melissa, que azotó el oriente cubano el pasado 29 de octubre, y se informará sobre el avance de la recuperación en las provincias afectadas.

Además, como es habitual en estas sesiones, el Buró Político rendirá cuentas sobre su gestión e informará sobre las principales decisiones adoptadas en este periodo, en el marco del proceso organizativo del IX Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se celebrará del 16 al 19 de abril de 2026. Este Congreso tiene un carácter especial, ya que coincidirá con la conmemoración del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Los integrantes del Comité Central promovieron en su XI Pleno al general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a miembro del Buró Político.

El Buró Político es el organismo superior de dirección del Partido entre los plenos del Comité Central y dirige toda la labor partidista en estos períodos.

Lleva a la práctica los acuerdos de los congresos del Partido, las conferencias y de los plenos del Comité Central, decide la política del Partido entre uno y otro pleno.

Responde y rinde cuenta de su trabajo ante el Pleno del Comité Central.

(Noticia en construcción)