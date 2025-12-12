ONURE villaclareña pasa revista a su trabajo durante 2025

La Oficina Nacional para el Control del Uso Nacional Energético arriba a su decimotercer aniversario con la realización del balance anual correspondiente al año 2025.

Ante el colectivo de trabajadores y directivos del centro, así como funcionarios del Partido, se resumieron las actividades desarrolladas en pos de la eficiencia y control energéticos y se evaluaron sus principales resultados.

Miembros del Secretariado de los CDR y la UCLV entregaron las distinciones 65 y 70 aniversario respectivamente, con motivo del trabajo conjunto con la unidad presupuestada.

Al cierre, un profesional dio lectura a la carta de felicitación de la Directora General de la ONURE y fueron reconocidos los trabajadores destacados durante el año.

La ONURE villaclareña destaca entre el resto de las sedes provinciales con una estrategia integrada por proyectos de desarrollo e innovación que interrelacionan todas las formas de gestión de la economía y los gobiernos.