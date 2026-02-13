Implementan medidas en sistema bancario y financiero para mantener vitalidad de los servicios en Villa Clara

✍🏻 Abel Falcón/ CMHW

📸 Emma Rodríguez/CMHW

Las máximas autoridades del sistema bancario en Villa Clara dijeron en cadena provincial de Radio que sus unidades realizan todas las operaciones y trámites habituales en su nuevo horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. de lunes a viernes, y los sábados hasta las 12 m.

Añadieron que al faltar el fluido eléctrico, solo ofrecerán el servicio de canje de divisas, recepción y emisión de dinero en moneda nacional y el pago a los jubilados, que comienza el próximo miércoles y siempre será una prioridad.

Al decir de Odalys Gómez y Yovany Morales, directores de BANDEC y BPA en la provincia respectivamente, se hace un esfuerzo inmenso para atender a la mayor cantidad de clientes en menos tiempo y sin todas las posiciones cubiertas en caja y otras áreas, pues ante la actual contingencia energética han reubicado a parte de su personal, que vive en comunidades alejadas del centro donde laboran.

Gómez y Morales insistieron en la necesidad de utilizar con más frecuencia los distintos canales electrónicos de pago, pues se mantiene la tendencia de no contar con el efectivo suficiente para reprovisionar los cajeros automáticos y otorgar en caja todo el dinero que el cliente solicita.

Representantes del Banco Popular de Ahorro (BPA), el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), y la Oficina de Administración Tributaria (ONAT), explicaron que, ante la actual situación energética, se han implementado un grupo de medidas para garantizar la prestación de los servicios. Fotos: Enma Rodríguez Aguilera.

A propósito, declararon que intentan organizar las interminables colas en los cajeros, para ello, insistieron, mueven de sus posiciones habituales a varios trabajadores, pero no logran con efectividad enfrentar a coleros y oportunistas, que complican aún más el servicio y la vida de los ciudadanos.

Los oyentes coincidieron en que ese tema merece una intervención multisectorial, con el actuar sistemático de policías y otras fuerzas del orden, además de no permitir que una misma persona realice operaciones con cinco y más tarjetas magnéticas a la vez para extraer elevadas sumas de dinero.

Sugirieron, también, que en las actuales circunstancias deben imponerse otras regulaciones para beneficiar a la mayor cantidad de clientes, pues hoy está permitido que por cada tarjeta pueda recibirse hasta 80 mil pesos diarios.

El director de Cadeca en Villa Clara, Osvaldo Bermúdez, informó que todas sus sucursales también funcionan ahora mismo de de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. de lunes a viernes, y los sábados hasta las 12 m.



Bermúdez aclaró que casi todas sus operaciones son on line y por ello se limitan y por momentos se paralizan debido a problemas de conectividad, sobre todo cuando falla el fluido eléctrico.

«La única labor manual que realizaremos es el pago a los jubilados, a quienes le garantizamos el ciento por ciento del efectivo de su chequera mensual, al igual que el resto del sistema bancario y la empresa de Correos», afirmó.