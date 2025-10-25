Evoluciona favorablemente primer trasplante renal del 2025 en Villa Clara

✍🏻Lis Haydee Martín

Durante cuatro largos años, la vida de Ianisbel García Martínez dependió de una máquina de hemodiálisis. Hoy, su evolución en esta sala del Arnaldo Milián Castro es estable y representa un triunfo de la ciencia y el humanismo en Villa Clara.

Un equipo multidisciplinario trabajó para devolverle la calidad de vida a esta joven, quien ya muestra una respuesta positiva al órgano recibido.

El Dr. Yuniel González Cárdenas, especialista y coordinador regional de Donación y Trasplante, explicó que esta donación provino de un donante cadavérico por muerte encefálica. Detalló que, luego del consentimiento informado de la familia, se extrajeron los dos riñones en la provincia, los cuales permitieron realizar los primeros trasplantes de este año en Villa Clara.

Para Ianisbel, esta intervención quirúrgica es el fin de una larga espera, luego de cuatro años de hemodiálisis. Sus palabras reflejan el sentir de quien recibe una segunda oportunidad.

«No nos han dejado desamparados y han estado con nosotros en todo momento». «Gracias por devolvernos la esperanza y por darme una nueva oportunidad para criar a mi hijo».

Este procedimiento es el primero que se logra en 2025 y cobra una importancia vital. El programa de trasplantes renales en Villa Clara, un referente en el país, enfrenta meses complejos debido a la baja disponibilidad de donantes.

El especialista Cárdenas hizo un llamado a concientizar sobre la donación, ya que se han enfrentado a negativas familiares. Resaltó cómo el trasplante les cambia la vida a los pacientes en hemodiálisis y consideró la donación como un gesto altruista.

Desde el año 2001, Villa Clara acumula una notable trayectoria con más de 500 operaciones de este tipo. Un hito que se sostiene hoy gracias al esfuerzo del personal de salud, que se sobrepone a la escasez de recursos y reactivos para mantener la vitalidad del servicio.

El éxito de esta cirugía reafirma el compromiso de la Salud Pública, pero, sobre todo, es un tributo al altruismo. Detrás de esta nueva vida, está la decisión de una familia que, en medio del dolor, eligió la solidaridad. Un acto de profunda sensibilidad que hoy le permite a Ianisbel volver a soñar.