Evaluó jurado del Santamareare 2025 obras en concurso

✍🏻Leonor Esther Martínez/ CMHW

Recién se reunió en Santa Clara el jurado de la edición 41 del Premio Santamareare, integrado por respetables profesionales.

El locutor Samuel Urquía Álvarez, presidente de la Filial de Audiovisuales y Radio del Comité Provincial de la UNEAC ofreció declaraciones:

«El jurado de Audiovisuales fue presidido por la realizadora y periodista Hilda Cárdenas Conyedo, e integrado además por Arnaldo Díaz, reconocido realizador de nuestro Telecentro Telecubanacán, y Aristóteles Simón, miembro activo del Cine Club Cubanacán. El de Radio, presidido por el Premio Nacional Rogelio Castillo, estuvo integrado por el también Premio Nacional de Radio Fernando González Castro y el excelente realizador y director provincial de la radio, Alexander Jiménez Díaz.

El trabajo fue intenso, porque más de 80 obras se enviaron al concurso. Obras de calidad entre dramatizados seriados y unitarios; programas para niños y jóvenes; programas culturales. También evaluaron radiodocumentales, género incluido por primera vez en el certamen, como también el apartado de producciones para Internet.

Realizadores de 10 provincias cubanas enviaron sus materiales a la edición del 2025: «Esto nos dice que los realizadores del país continúan apostando por el Caracol del Centro, nuestro evento, que se desarrollará como es habitual en Caibarién, y esta vez será desde el jueves 4 hasta el domingo 7 de diciembre», añadió.

Les recuerdo que la edición 41 se dedicará al aniversario 75 de la Televisión cubana, a las 4 décadas de Radio Caibarién, a los 20 años del comunitario Centro Norte Televisión, y especialmente honrará la memoria de Caridad Martínez, Premio Nacional de la Radio.

«Los premios se darán a conocer el sábado 6 de diciembre, en la Villa Blanca, que fue donde tuvieron lugar las primeras transmisiones de radio en Cuba por parte del asturiano Manolín Álvarez, a quien siempre rendimos homenaje en nuestro evento», precisó Urquía Álvarez.

El Premio Santamareare se anuncia como prometedor evento de confrontación y homenajes, con el que cerrará el 2025 la Filial de Audiovisuales y Radio del Comité Provincial de la UNEAC.