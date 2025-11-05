Entregan Sello «Villa Clara con todos» a delegados con más de 20 años de labor

✍🏻Liz Haydée Martín

En el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Provincial del Poder Popular, se aprobó la entrega del Sello «Villa Clara con todos» un reconocimiento destinado a honrar a hombres y mujeres que ostentan más de 20 años de servicio ininterrumpido. Entre ellos, delegados de circunscripción, fundadores y trabajadores destacados.

La entrega de los premios estuvo presidida por la Gobernadora Provincial Milaxy Yanet Sánchez Armas y Susely Morfa González, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara, con respaldo del Buró Provincial del Partido y el Consejo Provincial de Poder Popular.

Dicho homenaje se realiza en el contexto del 49 Aniversario de la constitución de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP). El Sello reconoce a quienes han dedicado su vida y su obra siendo ejemplo de entrega y vocación de servicio, destacando su invaluable labor como representantes genuinos del pueblo.

La Dr María del Carmen Velasco Gómez, fundadora de la Asamblea Provincial, describió esta etapa como una «verdadera escuela» fundamental en su desarrollo personal y profesional, atribuyendo su éxito al apoyo de sus colegas y destacando la necesidad de rescatar la participación ciudadana.

Por su parte, María de los Ángeles Díaz Rodríguez, presidenta del Poder Popular en Corralillo, expresó el honor y la motivación que siente tras sus muchos años como delegada, enfatizando que el mayor impulso es el reconocimiento popular.