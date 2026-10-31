Entregan Premios Anuales de Salud 2026 en Villa Clara

Como parte de las actividades por el aniversario 60 del inicio de la Docencia Médica en la Región Central, fueron entregados los Premios Anuales de Salud 2026, durante una ceremonia celebrada en el Aula Magna de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara (UCMVC).

El Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud reconoció la labor de los investigadores villaclareños, quienes, en medio de un contexto económico complejo, desarrollaron 12 eventos científicos y contribuyeron al fortalecimiento del programa doctoral.

El jurado de esta edición, integrado por la Dra. C. María Boffil Cárdenas, como presidenta, y la Dra. C. Marianela Ballestero Hernández y el Dr. C. Rafael Enrique Cruz Abascal, como miembros, otorgó los premios atendiendo a la novedad de los temas presentados, su impacto en el sistema de salud y el rigor científico de las investigaciones.

En la modalidad de Innovación Tecnológica, el premio correspondió al trabajo Evaluación de procederes en la rehabilitación de la esclerosis múltiple, de la autoría del licenciado Osvaldo Fraga Ramírez.

Por su parte, en la modalidad de Sistemas y Servicios de Salud, resultó premiada la licenciada Yusmary Martín, con el Programa de intervención educativa del cáncer cervicouterino.

También se reconocieron investigaciones en la categoría de Artículos Científicos. En esta ocasión, los galardones fueron para la doctora Yanet Valdés Morales y el doctor Eliezer Alemán, por sus respectivos trabajos relacionados con la esclerosis múltiple y la resonancia magnética, y con el adulto mayor y los medicamentos.

En la categoría de Tesis de Especialidad, el lauro correspondió a la doctora Isel García Gómez, por su tesis de residencia titulada Caracterización imagenológica en la evolución de la esclerosis múltiple.

Durante la jornada se entregaron, además cuatro menciones y el Premio a la Excelencia en Investigación «Dr. C. Oscar Cañizares Luna»le fue conferido a la doctora Alina Choy Marrero, la licenciada Mirelys Sarduy y la doctora Dianeley García.

En las conclusiones de la ceremonia, el doctor Yandry Alonso Chang, director de Asistencia Médica, felicitó a los premiados y destacó la importancia y la necesidad de potenciar la investigación y la innovación en el sistema de salud, especialmente en las actuales circunstancias de asfixia económica y energética.

La entrega de los Premios Anuales de Salud 2026 en Villa Clara constituyó una oportunidad para reconocer la labor investigativa de los profesionales del sector y reafirmar su compromiso con el desarrollo de la ciencia cubana.