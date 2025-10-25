Cerró Convención UCLV 2025, un compromiso por la ciencia y la innovación

Varias jornadas académicas caracterizaron a la V Convención Científica internacional UCLV 2025. Un programa con un amplio diseño de actividades en un intercambio de experiencias y proyecciones que convocó a investigadores de cerca de 29 países.

El lenguaje común que genera la ciencia ofreció una mirada acuciosa al papel dinamizador de las universidades y su responsabilidad con el desarrollo del país. Afirmación compartida por el rector de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Dr.C. Luis Antonio Barranco, quien identifica como un elemento significativo la pertinencia de la ciencia que caracteriza a la universidad en su impacto sobre diferentes sectores de la sociedad, la producción y los servicios.

“Esencial resultó la IV Feria de Innovación donde se produjo un diálogo muy interesante entre el sector empresarial y la universidad. Presentamos más de 40 proyectos que se están trabajando de forma intencionada y tienen que marcar un producto o un servicio para el bienestar social” expresó el también presidente del Comité Organizador de la V Convención.

Desde los 18 eventos sesionados en la modalidad híbrida se debatieron temas que motivaron a la reflexión y estrecharon lazos concretados en la firma de convenios, la entrega de cartas de intenciones y la realización de la IV Feria de Innovación UNINNOVA 2025.

Una universidad agradecida que entregó la condición de profesor invitado a 8 profesionales de diversas nacionalidades y el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Históricas al Dr.C. Carlos Antonio Aguirre Rojas, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, ferviente admirador del guerrillero heroico y la educación cubana.

Aguirre Rojas confiere un valor esencial al título conferido por la impronta del Che en la UCLV y en el ejemplo que significa en su actuar personal y profesional “yo creo que eso nos hace asumir a los que somos honoris causa de esta universidad una responsabilidad especial de tratar de ser fiel a esa lección, a ese reclamo del Che”. Reconocimiento que considera como uno de los más importantes recibidos en su vida “representa una coronación, una culminación de mi esfuerzo académico”

Entre el 20 y 24 de octubre alrededor de 800 delegados, entre ellos unos 270 extranjeros, fueron partícipes de un programa académico que contó con 35 conferencias magistrales en temas que abarcaron aristas diversas de la ciencia. Evento consecuente con el carácter multidisciplinar que distingue a la UCLV y hace de su campus, historia y gente un referente en Cuba y en otras regiones.

Cierra la V Convención Científica Internacional UCLV 2025 consolidándose como un evento significativo dentro de la Educación Cubana. Un espacio propicio para el intercambio y el diálogo, promover la investigación desde soluciones que apuesten por la innovación y la creatividad. Una universidad que reafirma su compromiso con la ciencia, la historia y su contexto.