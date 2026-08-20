Encabeza Díaz-Canel acto de condecoración a destacadas federadas

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, asiste hoy al acto de Condecoración a federadas en el aniversario 66 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

La ceremonia rinde homenaje al legado de Vilma Espín y al Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El mandatario cubano impondrá el Título Honorífico de Heroína del Trabajo de la República a féminas en reconocimiento a sus extraordinarias trayectorias revolucionarias y laborales de más de cinco décadas de entrega a la organización y al país.

Acompañado por los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, entre otros miembros del Buró Político, representantes del Partido, el Gobierno y las organizaciones sociales y de masas.

La conmemoración, que evoca la figura de la eterna Presidenta de la FMC, destaca el papel de la organización como pilar fundamental en la sociedad cubana y refrenda el llamado a continuar construyendo la Revolución con la firmeza y el amor que legaron Fidel y Vilma.