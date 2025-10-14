Recorre embajador ruso en Cuba centros económicos de interés de Villa Clara

Hasta la Ronera Central, ubicada en el municipio villaclareño de Santo Domingo, llegó este martes el excelentísimo señor Víktor Koronelli, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Cuba, primer punto de un recorrido que incluirá durante dos días varias entidades de interés económico, científico y tecnológico de la provincia.

En esta entidad, Koronelli se interesó por la capacidad de producción de la industria, que puede alcanzar los 29 mil 900 litros de ron diario en el proceso de destilación.

Durante el intercambio con directivos y trabajadores de dicha entidad, el diplomático ruso conoció detalles además sobre el sistema de gestión certificado con su laboratorio de ensayos, acreditado a partir de las normas ISO internacionales.

Al respecto, Koronelli elogió la labor del colectivo de 172 trabajadores del centro, quienes, a pesar de las carencias provocadas por el bloqueo económico, comercial.y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba, sortean esos obstáculos para mantener la producción de uno de los mejores rones del mundo.