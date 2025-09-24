Cargando ahora
Presidente cubano firma en La Habana declaración solidaria con Venezuela

Diaz Canel firma solidaridad con Venezuela e1758749900564

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rubricó hoy, en el Memorial José Martí de la capital, su firma en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela.

El documento llama con urgencia a impedir una agresión militar, sustentada en falsas narrativas promovidas por el aparato de propaganda mediática occidental, contra la República Bolivariana de Venezuela, lo cual compromete la seguridad regional y la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en La Habana en 2014.

 

Acompañaron el momento de la firma Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde, junto a otros representantes de la organización política y la representación diplomática de la nación sudamericana en la isla.

 

Desde este miércoles y hasta el próximo martes 30 de septiembre, en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades de Cuba, se abrirán los libros para un proceso masivo de firmas que apoyan la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano tituladaUrge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela. 

La iniciativa fue anunciada por Morales Ojeda tras su reciente visita a Caracas y encuentro con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros.

(Con información de ACN)

