El Arlequín en persistencia

“Ecos de una evolución consciente” es el titulo de la Exposición personal de Erikc Guerra Ulloa, joven artista de las Artes Visuales inaugurada recientemente en la Galería de Arte Hurón Azul de Manicaragua.

En las obras poderosamente evocadoras, el arlequín se mantiene como motivo recurrente y habita en todos los espacios de la historia que transita entre la figuración y la abstracción. Y si bien la figura es reconocible, la figura se simplifica y estiliza para centrarse en la expresión emocional, así se desplaza y se contrasta, no solo muta, sino que evoluciona y se adapta a fin de reconciliarse con las realidades desde la complejidad de la experiencia humana.

La muestra conformada por 27 obras que corresponden a un proceso de trabajo de años, “constituye acento o punto de inflexión, evolución y continuidad”, según Guerra Ulloa.

Con moderación, el uso de colores grises, naranja, ocres, blanco y negro proporciona potencialidades narrativas a la figura del arlequín que el receptor capta y reinterpreta desde su experiencia estética enriquecida por la muestra como manifiesto emocional que estimula a reflexionar en relación con la identidad en realidades cambiantes.