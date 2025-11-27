Díaz-Canel rindió honores, en Santa Ifigenia, a los próceres de la nación

A las figuras cimeras de nuestras luchas por la independencia cuyos restos se resguardan en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, rindió merecido homenaje el Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en horas de la mañana de este jueves.

En el contexto del 132 aniversario del nacimiento de Mariana Grajales Cuello, la Madre de la Patria y de los Maceo, fue depositada una flor ante su monumento funerario, constituyéndose en el inicio de tan emotivo momento, de acuerdo con lo posteado en Facebook por la Presidencia de la República.

Posteriormente, Díaz-Canel reverenció a Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, el Padre de la Patria, iniciador de nuestra única Revolución el 10 de octubre de 1868, y se dirigió al Mausoleo de José Martí, Héroe Nacional y Apóstol de la Independencia.

Como punto final del homenaje, el Presidente del CDN se presentó ante el monolito que atesora las cenizas del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, quien, a nueve años de su muerte, «nos sigue hablando desde la inmortalidad de sus ideas y la fuerza de su legado», como asegurara Díaz-Canel el pasado 25 de noviembre.

Foto: Cuenta en X de Presidencia Cuba