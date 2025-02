Canciller cubano responde a insinuaciones de Marco Rubio: Se quedará con las ganas. No podrá conocer Cuba

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró este martes que el Gobierno cubano, con el respaldo del pueblo, continuará defendiendo la Revolución, la independencia y la soberanía nacional.

En X, el Canciller denunció la injerencia de Estados Unidos y sus agendas de cambio de régimen en las múltiples administraciones que se han sucedido en ese país desde el triunfo de la Revolución en Cuba, en 1959.

“Llevamos 13 presidentes de EE. UU. y perdimos la cuenta de los Secretarios de Estado”, indicó en uno de sus mensajes.

Señaló además que el actual Secretario de Estado, Marco Rubio, quiere visitar La Habana, pero antes cambiar el Gobierno.

“Se quedará con las ganas. No podrá conocer Cuba, país del que no sabe absolutamente nada. No fue invitado”, añadió.

Por su parte, Johana Tablada, subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos, comentó en la red social Facebook que “Marco Rubio nunca dice la verdad. Cuando de Cuba se trata mucho menos. Dice que no quiere venir hasta que tumbe el «régimen» dice que solo vendría a imponer que se vaya el gobierno

Él sabe que no puede venir a Cuba”.

La diplomática agregó que, al igual que con Bob Menéndez, su compromiso con grupos especiales de interés que se enriquecen con la guerra económica y el odio vs. Cuba, está muy por encima incluso del interés nacional de EEUU. “Las presiones y la confrontación no han funcionado