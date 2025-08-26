Cubanas se despiden del Mundial de Voleibol con victoria sobre Eslovaquia
Cuba, tres veces campeona del mundo, terminó su participación en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2025 con una nota positiva el martes, cuando derrotó a Eslovaquia en su último partido en Phuket, Tailandia.
Cubanas y eslovacas entraron a la cancha ya sin posibilidades de llegar a las rondas eliminatorias, pero ambos equipos querían sumar su primera victoria en el torneo antes de regresar a casa y las caribeñas lo lograron imponiéndose 3-1 (27-25, 25-21, 22-25, 26-24) en un emocionante partido.
Con la victoria, las cubanas sumaron sus primeros tres puntos en el torneo y terminaron la fase preliminar en el tercer lugar del grupo B. La selección de Eslovaquia no obtuvo ningún punto en su primera aparición en el Campeonato Mundial y fue cuarta.
Más temprano el martes, las actuales campeonas olímpicas de Italia perdieron su primer set en el torneo, pero superaron a Bélgica 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-18) para confirmar el primer lugar en el grupo B antes de los octavos de final.
La atacante cubana Evilania Martínez lideró la ofensiva de su equipo con 20 puntos (19 ataques, un bloqueo). Las bloqueadoras centrales Laura Suárez (17) y Dayana Martínez (11), la opuesta Dezirett Madan (14) y la atacante Whitney James (13) también alcanzaron los dos dígitos en anotación en el último partido cubano en el torneo.
“Entramos hoy a la cancha con mucha confianza en el trabajo que venimos haciendo y el proceso que estamos atravesando y decididas a conseguir la victoria”, dijo Suárez. “Creo que el equipo tenía una actitud diferente hoy y estoy feliz de que nos haya llevado a la victoria”.
Eslovaquia tuvo la máxima anotadora del partido, ya que la atacante Zuzana Šepeľová registró 25 puntos, con 22 ataques, dos bloqueos y un ace. Las atacantes Karolína Fričová, con 15, y Simona Jelínková, con 12, también tuvieron buenas actuaciones en el último partido del equipo en Tailandia.
Cuba construyó su ajustada victoria en la red, donde superó a Eslovaquia tanto en ataques (63 a 58) como en bloqueos (12 a 11). Las europeas dispararon la mayor cantidad de aces (seis a cinco) y cada equipo regaló 25 puntos en errores.
Momentos destacados del partido Cuba-Eslovaquia:
(Con información de FIVB)
