Convención UCLV, un espacio para la consolidar la ciencia

📸Cortesía DirCom UCLV

Un espacio de socialización de la ciencia propone en su V Convención científica internacional la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. A través de 18 subeventos, que responden a las diversas áreas del conocimiento y líneas investigativas de la casa de altos estudios villaclareña, el encuentro se consolida por su prestigio nacional e internacional dentro de las instituciones de Educación Superior del país.

Como resulta tradicional el intercambio académico fomenta la discusión y presentación de resultados investigativos de diferentes regiones y países para establecer lazos de cooperación y proyectos comunes que aúnan ideas y propósitos a favor de la innovación. Investigadores de más de 40 países deben encontrarse en esta V edición que cuenta con cursos preventos, conferencias magistrales y paneles de expertos.

El carácter multidisciplinar que caracteriza y distingue a la universidad villaclareña constituye una de las fortalezas de esta convención internacional. Sus propuestas trascienden los marcos universitarios para un mayor impacto en la sociedad desde el vínculo necesario y pertinente con la solución de las demandas territoriales y consolidar los encadenamientos productivos en una ciencia más ajustada a la realidad contemporánea.

Dentro de los momentos significativos se encuentra la IV Feria de Innovación a celebrarse dentro de las actividades previstas con el fin de favorecer la transferencia tecnológica y a búsqueda de soluciones innovadoras. Con más de 600 participantes nacionales y foráneos y desde la modalidad presencial y online la UCLV invita desde el 20 y hasta el 24 de octubre a reflexionar sobre una ciencia transformadora y su pertinencia en el desarrollo socioeconómico del país.