Díaz-Canel supervisa en Santiago de Cuba la recuperación de los daños ocasionados por el huracán Melissa

Por cuarta semana consecutiva desde el paso del huracán Melissa por el oriente cubano, el primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez regresa a Santiago para chequear la recuperación.

Lo acompañan viceprimeros ministros, ministros y autoridades políticas y gubernamentales de la provincia.

Hasta el poblado de Baconao, ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad capital, llegó el mandatario para evaluar los daños y las tareas de rehabilitación, sobre todo en viviendas y viales dañados. Aquí fueron intensas las penetraciones del mar, los vientos y las inundaciones.

El Jefe de Estado visitó el Acuario de Baconao, lugar emblemático de Santiago, fuertemente impactado por las altas olas provocadas por el huracán Melissa, sobre todo en sus peceras y en el sector hidráulico. Las especies marinas que atesora fueron protegidas con anterioridad.

Al término de su visita, el Presidente se reunió con el Consejo de Defensa Provincial para evaluar la recuperación de la provincia, a 22 días del paso del huracán Melissa, uno de los más devastadores que haya tocado tierra cubana.

(Con información del Sitio de la Presidencia)