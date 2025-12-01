Mensaje de Susely Morfa González, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara.

Villaclareños, «seguimos empujando un país» desde el mismo corazón de esta isla nuestra. No descansamos, nos impulsa el deseo de acompañarlos siempre en cada desafío, en cada reto, en cada logro.

Estamos preparando, junto a nuestro Gobierno, a la Unión de Jóvenes Comunistas y a las organizaciones políticas y de masas, un amplio programa de actividades en saludo al triunfo de la Revolución cubana, al IX Congreso del Partido y al centenario del Comandante.

En este contexto, organizamos las ferias especiales por fin de año, la cuales estarán acompañadas de ofertas recreativas y culturales. No detenemos la siembra de alimentos y la recuperación de nuevas áreas en nuestros polos productivos, seguimos muy de cerca la arrancada de la zafra azucarera, la atención a los hombres y mujeres que la hacen posible y el compromiso que significa cumplir los planes previstos de tan importante rublo.

El embellecimiento de la capital provincial, ciudad de Marta y del Che, la revitalización del programa imagen en cada uno de los 13 municipios. La atención priorizada y las acciones constructivas a nuestros centros de producción social, hogares de ancianos, de abuelos y maternos, el ajetreo que hoy se vive en los principales centros hospitalarios para recuperar servicios y mejorar su confort, todos esos empeños nos siguen convocando hoy.

Al tanto de cada obra que impulsamos por el bienestar de nuestra gente, en el combate diario seguimos con la misma convicción del comandante en jefe: «somos un pueblo vencedor de dificultades y obstáculos».

Un fuerte abrazo, mi gente.

Susely Morfa González, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara.