Frente al espejo, en la nueva normalidad

Le he dado muchas vueltas al tema porque ya en varias ocasiones he tratado la manera de vestir para lucir bien, pero considero que es un asunto que tiene muchas aristas.

La apariencia personal resulta importante para toda persona, de ahí que se preocupen sobre cómo lucir ante los demás en la calle, el trabajo o simplemente en la escuela; aún cuando, y aquí recuerdo siempre a mi abuela que decía: “estar bien vestido no es portar ropa buena (término que usaba para referirse a lo que hoy llamamos ropa de marca), vestir bien es cuando vestimos con ropa limpia, cocida y planchada; los ademanes, el vocabulario y el comportamiento social también conforman la apariencia personal”. ¡Cuánta razón tenía mi abuela y todas las personas que piensan y actúan así!

Entonces decidí volver tas los pasos del vestir en esta nueva normalidad, tanto para salir a cualquier diligencia, asistir al trabajo o al estudio, o simplemente pasear. Para muchas personas la pandemia significó encierro en casa, otros pudieron desarrollar “teletrabajo o trabajo a distancia” y como estas maneras de trabajar son siempre desde el hogar, vestir cómoda/o y simplemente limpios se convirtió en la única condición a tener en cuenta.

Hoy, cuando la cuarentena por la pandemia nos hizo engordar o bajar de peso, deteriorarse algunas piezas de ropa o calzado casi sin uso, sentirse bien vestidos/as ante los demás vuelve a ser una preocupación.

Para resolver el dilema solo es necesariomirarse al espejo, no salir desaliñada/o; no descuidar los límites del buen gusto ni resaltar los defectos de la figura. Vayamos al closet y busquemos aquellas prendas que nos queden a la medida, no importa si hace mucho que no se usan.

Lo importante en el vestir es saber escoger la ropa adecuada para la ocasión, y que ayude a destacar la imagen que pretendemos proyectar siempre en concordancia con la edad y estilo.