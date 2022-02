Un Código de las familias más afectivo y a tono con su tiempo

La vida de la santaclareña Beatriz Monné ha cambiado a sus 78 años al asumir el cuidado de su madre de cerca de 9 décadas de vida. Una responsabilidad compartida con su hermano gemelo, que demanda mucho amor y comprensión por parte de los cuidadores.

«Hace más de un año que tengo a mi madre en casa y de verdad que es una realidad muy difícil, me siento estresada porque tengo que estar pendiente de todas sus necesidades y yo vivo sola. Prácticamente no puedo ni asomarme a la calle, ya casi no tengo relaciones sociales», expresa Beatriz.

Razón por la que aprueba el reconocimiento jurídico y social que se le da al cuidador y las normativas para la protección a los ancianos y discapacitados, aspectos recogidos en el proyecto del Nuevo Código de las Familias y analizados durante la consulta popular del documento en su barrio.

Sobre este aspecto Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y una de las redactoras del Proyecto de Ley del Nuevo Código de las Familias, explicó que este es una norma más afectiva ,más amplia y diversa que tiene como objetivo dignificar al hombre desde su niñez.

Con el asesoramiento de varios jurídicos del territorio fueron esclarecidos algunos términos relacionados con la responsabilidad parental, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerados a partir de ahora como sujetos de derecho, y las relaciones afectivas entre otros. Durante el encuentro se exhortó al estudio del proyecto del Código de las Familias , el cual será herencia para las nuevas generaciones.

Estuvieron presentes Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido en Villa Clara, Dilky Ponce Expósito, primera secretaria del Comité Municipal del PCC y Rubén Ramos Rojas, presidente del Consejo Electoral en predios villaclareños.

Hasta el 30 de abril y a través del pleno ejercicio de la democracia participativa, los villaclareños podrán debatir y enriquecer el proyecto el nuevo Código de las familias, una normativa jurídica más humanista, inclusiva y atemperada a su tiempo.