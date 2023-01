Resultados de la agricultura encrucijadense

Entre las empresas y entidades más destacadas de Villa Clara se encontraban las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) “Gregorio Pedroso” y “Cavarroca”, ambas del territorio y que ostentan la condición de Vanguardia Nacional del Sindicato azucarero.



Esto es una muy buena noticia para una jurisdicción que cumplió con la siembra de caña planificada en el pasado 2022 y que aspira a insertar al menos a uno de sus dos ingenios en futuras moliendas.



Es notorio que las dos unidades productoras, a pesar de las dificultades, crecen cada año cuantitativa y cualitativamente en la producción cañera. También se destacan por lograr altas proporciones de alimentos en sus plantaciones; ellas establecen como premisa fundamental de sus logros el esfuerzo diario y la búsqueda de alternativas que permitan salir adelante en estos tiempos difíciles.



Elio Olivera Martínez, presidente de la UBPC “Gregorio Pedroso”, declaró: “Nosotros no tenemos personal ubicado en el autoconsumo, atendemos la caña por la mañana y por las tardes, en que el calor es más intenso trabajamos en el autoconsumo; yo me monto en mi carretilla de caballos y recorro los campos porque me gusta chequear las labores personalmente.”



Está probado que en la agricultura de las formas productivas estatales y no estatales, sí se puede.

Se hace necesario entonces desterrar de nuestras conciencias la blandenguería y el derrotismo, pues si esas cooperativas con las mismas condiciones técnicas y físicas o peores y con los mismos recursos, logran buenos resultados, ¿por qué no las demás?