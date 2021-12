Desde Paso Real, Pleno del Comité municipal del PCC en Encrucijada

El Polo productivo de Paso Real se erigió en sede del Pleno del Comité Municipal del Partido en Encrucijada, que tuvo como temas fundamentales la producción de alimentos, la comercialización, los precios de los productos y el uso adecuado de la tierra.



En los inicios del cónclave Amaury Fabelo González, primer secretario del Partido en el territorio, realizó un llamado a cambiar el pensamiento y los modos de hacer referentes a la producción de alimentos, pues ese es una problemática considerada vital para la sociedad encrucijadense.

“La gente debe tomar conciencia y a través del intercambio llegar a la sensibilidad de cada cual para bajar los precios de los productos”, enfatizó. El dirigente se refirió además a que es en el municipio donde deben adoptarse las medidas y estrategias para resolver los problemas, pues es en ese entorno del municipio donde hay que crear y tomar las decisiones y alternativas locales: “Existe un grupo de producciones cuyos precios de venta deben estar muy por debajo del que exhiben, por ejemplo hoy en la Feria agropecuaria de Encrucijada todas las viandas se comercializan a 4 pesos la libra”, destacó.



En el debate la primera intervención estuvo a cargo del prestigioso campesino César Luis Fernández, quien expresó su inquietid sobre “¿Qué análisis se hace con los campesinos que no cumplen con la contratación?, pues el cumplimiento de la contratación estipula que se entregue el 80 % de la producción y de forma práctica los campesinos apenas rebasan el 60% y la gente no tiene dinero para comprar porque no les alcanza”. Posteriormente el productor se refirió a que en muchos casos el papel de las juntas directivas de las cooperativas es deficiente.



Eduardo Monteagudo Martín, director de la Empresa agroindustrial azucarera “Perucho Figueredo” se refirió a que para llegar a un precio asequible de las producciones es necesario abaratar internamente los servicios prestados por las empresas a las formas productivas, pues hoy estos tienen un costo muy alto. Monteagudo Martín señaló además que el sistema de la Empresa AzCuba tiene un nivel de tierras ociosas considerable y se ha generado un movimiento para acrecentar los rendimientos de las áreas de caña y no tanto en cantidad de área.



Referido también a este tema, Orlando Hernández Rodrígurez, Coordinador de Programas y objetivos del Poder Popular, señaló que una de las principales problemáticas a que se enfrentan los productores es que tienen que buscar los servicios imprescindibles en el mercado informal: “Deberíamos cumplir con lo legislado y facilitarles lo necesario para que puedan producir más y a menos costo y entonces se sentirán más apoyados y más comprometidos; además en el uso de la tierra urge producir más comida, pero tenemos que controlar el destino de esa producción que hoy se nos va hacia otros lugares y eso no lo va a resolver los sistemas de control antiguados que tenemos y que no han evolucionado; los puntos de ventas de las cooperativas hay que controlarlos, pero no por el Gobierno y el Partido, sino por las direcciones de las cooperativas, cosa que no se hace. ”.



En otro momento de la jornada, el productor de arroz Ariel Contino Padrón se comprometió a entregar 2 quintales del cereal a bajo precio, en un llamado a otros productores a integrarse a esa iniciativa para ayudar a los más necesitados.