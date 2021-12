Continúa la construcción de viviendas en Encrucijada

Dentro de este propósito fue fundamental el aporte de la Brigada #5 de la ECOING-25 Unión Norte, que a finales de 2021, entregó a sus trabajadores 4 nuevas casas, situadas en el Consejo Popular Calabazar de Sagua.



Según destacó Alberto Romero Delgado, Jefe de la Brigada #5, esta es una experiencia para la agrupación, pues construir viviendas para los trabajadores da estabilidad a la fuerza laboral y los obreros se sienten estimulados. “Es un programa social que nunca hemos dejado de ejecutar en la Brigada, aún en los años más difíciles, pero vale la pena; hay que ver a las personas que no tienen una vivienda decorosa y hacérsela. Creo que este programa nunca debe acabarse, no solo en la Unidad, sino en Cuba”, enfatizó.



Las viviendas se destacan por el acabado y porque de forma creativa, se utilizaron los materiales constructivos en función del buen gusto, la estética y el confort.



Manuel Rodríguez Orozco, uno de los trabajadores de la entidad que recibió su vivienda, señaló sentirse muy contento con la entrega de la casa. “Para nadie es un secreto que estamos enfrentando tiempo difíciles y recibir este estímulo es una cosa muy grande, no solo para nosotros, también para nuestra familia”. Rodríguez Orozco también subrayó que en estas casas se ven reflejados los esfuerzos de los trabajadores de la entidad y la voluntad del Partido y el Gobierno que han encauzado el programa.



En 2021 en el territorio tuvo gran impacto social la entrega de 10 viviendas a madres con tres hijos o más, amparado en un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros que también consigna la compra de los inmuebles siempre que sea más rentable que construirlos.