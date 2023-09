Acto provincial por aniversario 63 CDR

En los inicios del acto provincial por el 63 Aniversario de los Comité de Defensa de la Revolución y a solicitud de la dirección nacional de la organización, por su destacada trayectoria cederista y revolucionaria en la comunidad, le fue entregada la Distinción “28 de septiembre” a la encrucijadense Daily Pérez Ruíz.

Teniendo en cuenta la participación activa en tareas primordiales para la sociedad y la economía cubana, tales como la producción de alimentos, el ahorro energético, la limpieza y embellecimiento de las cuadras y las jornadas de donaciones de sangre, fueron reconocidos los Comité de Defensa, las zonas y los cederistas acreedores de la distinción de vanguardias nacionales, así como los representantes elegidos por el municipio de Encrucijada al décimo Congreso de la organización, a efectuarse del 26 al 28 de septiembre en Ciudad Habana.

Katiuska Mildestein Alfonso, Coordinadora de los CDR en Villa Clara, destacó que no es posible escribir la historia de la Revolución cubana y los grandes desafíos que esta ha enfrentado a lo largo de la historia sin mencionar a los Comités de Defensa de la Revolución y a las disimiles tareas cumplidas que los hacen imprescindibles: “Por eso plantearnos la revitalización de esta organización no es una quimera, cierto es que las circunstancias han cambiado, pero no la esencia del proyecto y este sigue siendo genuinamente popular, participativo, dinámico, con una vocación justiciera, inclusiva y humanista”, finiquitó.

En otro momento de la jornada fueron reconocidos con la condición de municipio vanguardia nacional los territorios más destacados de la provincia en la emulación, ellos fueron: Camajuaní, Santo Domingo y Encrucijada, quien conquistó además la sede del acto.