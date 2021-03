Un esfuerzo por la salud de nuestra gente

Muchas fueron las dudas de Fernanda Suárez , músico que se encontraba en la India y regresaba a Cuba luego de un contrato de trabajo por dos años en medio de la pandemia. ?Cómo será la estancia en el aeropuerto de La Habana, y el posterior traslado hacia un centro de aislamiento en la provincia, así como las condiciones de los mismos? eran algunas de las interrogantes que martillaban a esta villaclareña que arribó el pasado 11 de marzo por el aeropuerto José Martí, procedente de un vuelo de Francia.

«Me he quedado muy impresionada con la estrategia que tiene el país para controlar la pandemia y cuidar a su gente. Desde que me bajé del avión, me chequearon, me dieron una merienda y rápidamente me realizaron un PCR. Poco después todos los viajeros de la provincia de Villa Clara fuimos a una guagua Yutong que nos trasladó hasta la terminal interprovincial en Santa Cara donde otro ómnibus nos condujo hasta el centro de aislamientoBrisas del Mar, en Caibarién. Allí fuimos muy bien recibidos en horas de la madrugada por un personal médico y de servicio que nos acomodó en habitaciones confortables donde permanecimos 6 días con exquisitas condiciones higiénico-sanitarias, alimentarias, médicas e incluso de transportación. No podía imaginar tanta atención y preocupación al llegar a mis país donde no tuve que pagar ni un centavo, de verdad que esto solo lo hace Cuba», así expresa emocionada Fernanda, quien ya disfruta del calor de su hogar en Santa Clara junto a los suyos.

La historia de Fernanda es la de más de 900 arribados a la provincia en lo que va de año y la de miles de villaclareños que transitan por los más de 30 centros de aislamiento habilitados en el territorio para pacientes sospechosos a la Covid- 19.

En los 27 centros municipales y en los cinco en la cabecera provincial, se aseguran todas las condiciones para que los pacientes tengan una estancia placentera. Alimentación que incluye desayuno, almuerzo, comida y tres meriendas, atención medica con realización de dos PCR, limpieza diaria y transportación hacia los lugares de residencia una vez que concluya el período de vigilancia epidemiológica, conforman el protocolo de actuación para las personas que ingresan a un centro de aislamiento.

Para algunos esta estrategia pudiera parecer muy fácil, sin embargo, detrás de esta práctica ya consolidada durante un año de pandemia, está el accionar de muchas personas que no descansan para que todo funcione como una máquina. Estoy pensando en el puesto de mando provincial de salud donde se recepciona y procesa toda la información procedente de los municipios y de los diferentes centros de salud. El puesto de mando del gobierno provincial, el que asegura las capacidades de alojamiento y las condiciones materiales en los centros de aislamiento, la transportación hacia estos, así como monitorea y asegura la llegada al territorio de los arribados del exterior.

Imprescindibles en estas instituciones son el personal de salud y el de servicios, este último en su mayoría integrado por estudiantes voluntarios universitarios y profesores de las propias instalaciones educativas.

Los profesionales del laboratorio de Biología Molecular que por más de un año laboran 24 horas para garantizar de manera rápida y certera el resultado del PCR. Los trabajadores de comunales, de transporte, quienes garantizan a cualquier hora el traslado de pacientes sospechosos, del personal de salud y de servicio, así como las muestras de PCR desde los diferentes puntos de la geografía villaclareña.

Cuantiosos recursos económicos y humanos se necesitan para sostener los centros de aislamiento. Un esfuerzo sin límites que realiza desde el 11 de marzo del pasado año realiza esta pequeña y asediada isla por la salud de su gente.