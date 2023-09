Yulimar Rojas no estará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

La mayor cita de los deportes a nivel continental en las Américas se disputará del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2023, pero no contará con una de sus mayores estrellas. La reina del triple salto ha decidido enfocarse plenamente en su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, según ha explicado en un comunicado publicado este 5 de septiembre.

“Luego de un análisis junto a mi equipo de trabajo, hemos decidido declinar asistir a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 pensando en brindarle el mejor resultado a Venezuela en los Juegos Olímpicos de París”.

“No podremos asistir a Santiago debido a que esa competencia interrumpe con la preparación de la temporada de invierno, que es fundamental y clave para los Juegos Olímpicos. […] Estoy protegiendo la temporada de 2024 y no quiero poner en riesgo ni físicamente ni psicológicamente los Juegos Olímpicos”, ha explicado la venezolana, que de este modo no defenderá su oro logrado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

¿Cuándo volverá a competir Yulimar Rojas?

Aunque no estará en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Yulimar Rojas ha hecho saber que sí intentará lograr su tercer Diamante consecutivo de la Diamond League en las finales de Eugene, el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre de 2023.

“Luego de eso es importante descansar y recuperar fuerzas, tratar de estar al máximo en la pretemporada y los entrenamientos de todos estos meses para afrontar de la mejor manera la próxima temporada”.

Del mismo modo, Rojas ha querido agradecer el apoyo de todos los venezolanos y les ha pedido perdón tanto a ellos como a la organización de los Juegos Panamericanos por no acudir a la cita multideportiva continental.

“Para mí siempre es un gusto y un privilegio poder representar a mi país y me habría encantado ir con todo el gusto posible, pero las fechas no convienen. Es difícil para mí tomar esta decisión. Lamento profundamente no poder acompañarlos en esta ocasión”, ha dicho en el comunicado.

“Pido disculpas a todos los venezolanos que ya habían adquirido sus entradas para verme saltar en Santiago 2023, pero esta es una decisión muy dura que hemos tomado pensando en seguir brindando alegrías al país en los Juegos Olímpicos. Espero que todos sepan entender”, ha finalizado Rojas.

¿Qué le sucede a Yulimar Rojas?: La “batalla psicológica” dentro de la lucha por un nuevo récord del mundo

Esta temporada no ha sido sencilla para Rojas.

Después de batir su propio récord del mundo en el Mundial de pista cubierta Belgrado 2022, la venezolana no ha parado de intentar superar su marca, algo que no consiguió en las grandes citas desde entonces en el atletismo internacional: los Mundiales al aire libre de Oregón 2022 y el más reciente, Budapest 2023.

Con su racha de más de dos años sin perder una sola prueba en la que ha participado, una proeza como batir el récord mundial por tercera vez en su carrera parecía ser la meta en cada competición, por encima incluso de un oro que prácticamente se daba por hecho.

Ella misma así lo explicó tras ganar el oro en Oregón 2022: “Nací para saltar 16 metros y esa es mi meta más importante”. Tanto es así que también era su objetivo principal en Hungría, reconoció antes de la final de Budapest.

Sin embargo, el oro en Budapest 2023 no llegó de una manera tan plácida como en otras ocasiones. Estuvo cerca de quedarse fuera de la mejora, a la que entró como octava y última clasificada después de los primeros tres saltos, con una mejor marca de 14.33 metros, muy lejos de su mejor marca personal, y vigente récord del mundo, 15.74 metros. Con el primer, el cuarto y el quinto saltos nulos, su defensa del título mundial pendía de un hilo o, mejor dicho, de un único y último salto.

Pero, incluso, la consecución del oro mundial no era lo más preocupante, sino que ella no se estaba encontrando en pista.

Así lo reconoció Rojas después en zona mixta: “No me he encontrado y psicológicamente estaba sufriendo. No sé, no lo entiendo, pero sabía que lo tenía. O sea, físicamente sabía que estaba bien, pero tenía que luchar con esa Yulimar que tenía dentro, que no sacaba hasta el último salto”.

Y efectivamente, en el último salto se alzó con su séptimo título mundial. Pero desde entonces la estrella venezolana ha querido explicar a los aficionados su “batalla mental”, como ella ha definido.

“Tu parte emocional mental o psicológica juega un papel fundamental y, si no está en equilibrio con la parte física, si no hay una compenetración en las dos partes, todo se ve rotundamente afectado”, manifestó en su última publicación en su cuenta personal de Instagram.

“Nadie sabe lo que pasa dentro de mí, no es fácil afrontar esa situación donde sientes que el mundo está derrumbándose y necesitas encontrar la forma de solucionar lo que pasa en ese preciso momento, cómo trabajar desde el balance emocional para dejar toda la presión que se centra y se focaliza en solo un minuto de concentración. Un minuto que parece un siglo, y un minuto que requiere un trabajo de muchos años”, continuó.

“Sí es verdad que tengo muchas metas y sé que estoy cada vez más cerca de lograr lo que yo misma espero de mí. A veces debo dejar de ser tan dura conmigo misma, ahora mismo estoy tan orgullosa y satisfecha de mi trabajo hecho en Budapest. No es fácil librar una batalla psicológica en medio de un gran campeonato. Poder convencerme de que mi poder mental es fuerte y que me puedo sobreponer a cualquier dificultad, cualquier miedo, cualquier inseguridad si me lo propongo, que aunque esté hundida sin saber cómo salir de allí, yo puedo [salir adelante] simplemente porque quiero y porque estoy destinada a salvar cualquier batalla o lucha en la que me encuentre””, dijo en su publicación.

Ahora, Rojas de nuevo ha puesto el foco en su salud mental y en el descanso físico después del Mundial más complicado para ella.

La venezolana competirá en Eugene y el 17 de septiembre cerrará su temporada con la mirada ya puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. En el proceso, buscará el equilibrio entre las dos partes, buscará salvar su batalla.