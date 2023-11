Javier Sotomayor, nominado a los Premios Panam Soports

Según sostiene la página oficial del organismo, los campeones olímpicos y mundiales, las estrellas en ascenso y las actuaciones más inspiradoras de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 serán homenajeados en la segunda edición de los Panam Sports Awards que se celebrará el 9 de diciembre.

En la categoría Leyenda de Panam Sports, Javier Sotomayor figura entre los candidatos, junto a Mark Spitz, Thiago Pereira y Félix Sánchez.

Los ganadores serán anunciados durante la ceremonia en vivo y celebración de los Panam Sports Awards el 9 de diciembre en Miami, Estados Unidos.

Aunque en la actualidad parece algo bastante complicado, el cubano campeón mundial, olímpico y recordista en salto de altura, Javier Sotomayor, asume que su marca será rota en algún momento.

En el contexto de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 Sotomayor participó en una conferencia de prensa. Sobre la posibilidad de ver su récord quebrado, el “Príncipe de las alturas” se mostró positivo.

«Como el salto de altura va a seguir existiendo, tengo la certeza, no sé cuándo, pero sí de que mi marca será rota, alguien me superará», dijo el ex atleta citado por la AFP.

En sus 19 temporadas oficiales, Javier Sotomayor logró proclamarse como el mejor de todos los tiempos. El príncipe de las alturas posee el récord mundial del evento con 2.45m desde 1993 en Salamanca, España.

Además, archiva la mejor marca de la historia bajo techo, un 2.43m logrado en Budapest, Hungría, durante 1989. Igualmente, Sotomayor registra un 2.44m y un 2.43m como segunda y tercera mejores marcas, respectivamente.